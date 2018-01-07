Лидер "Олимпика" рассказал, почему покинул клуб

"Что впечатлило в Гдыне? Городская арена в Гдыне вмещает больше 15 тысяч человек, я, конечно, заполненной ее пока видел только на видео, но когда пришел на стадион – очень впечатлился. Красивое сооружение, современное! Трибуны рядом с полем. Когда смотрел матчи Арки раньше, видел, что посещаемость и заполняемость здесь приличная. Представляю, как стадион "звучит" во время матчей!

Общался ли с руководством и главным тренером Арки? Больше общались со спортивным директором и помощником тренера. Главный тренер Лешек Ойржински сейчас в отпуске – встретимся с ним, уже когда я оформлю рабочую визу и приеду на сборы. Тогда и поговорим о том, на какой позиции он меня видит, какие у него будут требования к моей игре. Впрочем, мне рассказали, что именно он был первым человеком, который хотел видеть меня в Арке. А для меня факт, что главный тренер был инициатором моего приглашения, очень важен.

Почему много игроков уходят из Олимпика? Каждый человек ищет, где ему лучше. Я мог бы остаться в Олимпике. Они базируются в Киеве, я был бы дома. Меня в коллективе условия устраивали, клуб вышел в еврокубки и сейчас с большими шансами на первую шестерку на втором этапе чемпионата. У меня относительно этой команды – хорошие воспоминания и впечатления.

Однако я хотел выйти из зоны комфорта, попробовать свои силы в новом чемпионате, завоевать титулы и трофеи. Показать, что украинские футболисты способны играть на высоком уровне, прогрессировать, а не только задерживаться дома", – сказал Богданов в интервью Sport Arena.

На данный момент Арка занимает 7 место в чемпионате Польши.

В этом сезоне УПЛ Богданов провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.