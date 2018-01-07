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Кубок Англии: результаты матчей 6 января

Ливерпуль
10:41 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Состоялись матчи 3-го раунда FA Cup

5-6 января состоялись поединки 3-го раунда Кубка Англии (1/32 финала). Не все представители АПЛ сумели преодолеть этот барьер.

"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"

5 января

Ливерпуль (1-й дивизион) - Эвертон (1) - 2:1

Манчестер Юнайтед (1) - Дерби Каунти (2) - 2:0

6 января

Флитвуд Таун (3) - Лестер Сити (1) - 0:0

Мидлсбро (2) - Сандерленд (2) - 2:0

Ипсвич Таун (2) - Шеффилд Юнайтед (2) - 0:1

Уотфорд (1) - Бристоль Сити (2) - 3:0

Бирмингем Сити (2) - Бертон Альбион (2) - 1:0

Астон Вилла (2) - Питерборо Юнайтед (3) - 1:3

Борнмут (1) - Уиган Атлетик (3) - 2:2

Ковентри Сити (4) - Сток Сити (1) - 2:1

Болтон Уондерерс (2) - Хаддерсфилд Таун (1) - 1:2

Йовил Таун (4) - Брэдфорд Сити (3) - 2:0

Брентфорд (2) - Ноттс Каунти (4) - 0:1

Куинз Парк Рейнджерс (2) - Милтон Кинс Донс (3) - 0:1

Эксетер Сити (4) - Вест Бромвич Альбион (1) - 0:2

Донкастер Роверс (3) - Рочдейл (3) - 0:1

Блэкберн Роверс (3) - Халл Сити (2) - 0:1

Кардифф Сити (2) - Мансфилд Таун (4) - 0:0

Манчестер Сити (1) - Бёрнли (1) - 4:1

Вулверхэмптон Уондерерс (2) - Суонси Сити (1) - 0:0

Стивенидж (4) - Рединг (2) - 0:0

Ньюкасл Юнайтед (1) - Лутон Таун (4) - 3:1

Миллуолл (2) - Барнсли (2) - 4:1

Фулхэм (2) - Саутгемптон (1) - 0:1

Уиком Уондерерс (4) - Престон Норт Энд (2) - 1:5

Карлайл Юнайтед (4) - Шеффилд Уэнсдей (2) - 0:0

Норвич Сити (2) - Челси (1) - 0:0

5-6 января состоялись поединки 3-го раунда Кубка Англии (1/32 финала). Не все представители АПЛ сумели преодолеть этот барьер.

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Новости спорта, АПЛ, Кубок Англии, МЮ, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Чемпионат Англии.
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