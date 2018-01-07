Кубок Англии: результаты матчей 6 января
Новости спорта: Состоялись матчи 3-го раунда FA Cup
5-6 января состоялись поединки 3-го раунда Кубка Англии (1/32 финала). Не все представители АПЛ сумели преодолеть этот барьер.
"Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"
5 января
Ливерпуль (1-й дивизион) - Эвертон (1) - 2:1
Манчестер Юнайтед (1) - Дерби Каунти (2) - 2:0
6 января
Флитвуд Таун (3) - Лестер Сити (1) - 0:0
Мидлсбро (2) - Сандерленд (2) - 2:0
Ипсвич Таун (2) - Шеффилд Юнайтед (2) - 0:1
Уотфорд (1) - Бристоль Сити (2) - 3:0
Бирмингем Сити (2) - Бертон Альбион (2) - 1:0
Астон Вилла (2) - Питерборо Юнайтед (3) - 1:3
Борнмут (1) - Уиган Атлетик (3) - 2:2
Ковентри Сити (4) - Сток Сити (1) - 2:1
Болтон Уондерерс (2) - Хаддерсфилд Таун (1) - 1:2
Йовил Таун (4) - Брэдфорд Сити (3) - 2:0
Брентфорд (2) - Ноттс Каунти (4) - 0:1
Куинз Парк Рейнджерс (2) - Милтон Кинс Донс (3) - 0:1
Эксетер Сити (4) - Вест Бромвич Альбион (1) - 0:2
Донкастер Роверс (3) - Рочдейл (3) - 0:1
Блэкберн Роверс (3) - Халл Сити (2) - 0:1
Кардифф Сити (2) - Мансфилд Таун (4) - 0:0
Манчестер Сити (1) - Бёрнли (1) - 4:1
Вулверхэмптон Уондерерс (2) - Суонси Сити (1) - 0:0
Стивенидж (4) - Рединг (2) - 0:0
Ньюкасл Юнайтед (1) - Лутон Таун (4) - 3:1
Миллуолл (2) - Барнсли (2) - 4:1
Фулхэм (2) - Саутгемптон (1) - 0:1
Уиком Уондерерс (4) - Престон Норт Энд (2) - 1:5
Карлайл Юнайтед (4) - Шеффилд Уэнсдей (2) - 0:0
Норвич Сити (2) - Челси (1) - 0:0
5-6 января состоялись поединки 3-го раунда Кубка Англии (1/32 финала). Не все представители АПЛ сумели преодолеть этот барьер.