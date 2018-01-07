Трансфер Коутиньо стал самым дорогим в истории "Барселоны"

Накануне стало известно, что Филиппе Коутиньо переходит из Ливерпуля в Барселону.

Официальной информации по поводу суммы трансфера нет, однако ни один авторитетный источник не сомневается в том, что за Филиппе Барселона заплатила не менее 150 миллионов евро.

Таким образом, трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории клуба.

Ранее это звание принадлежало Усману Дембеле, за которого Барса летом заплатила 105 миллионов (сумма при определенных достижениях француза могла достигнуть 147 миллионов).