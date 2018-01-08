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Симеоне прокомментировал переход Коутиньо в Ла Лигу

Диего Симеоне
21:49 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник мадридского "Атлетико" поделился своим мнением о переходе бразильца Коутиньо в испанский чемпионат.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании с "Льейдой" (9 января) прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону". Бразилец подписал контракт с каталонцами до лета 2023 года.

Презентация Коутиньо перед фанатами "Барселоны" на "Камп Ноу" (Видео)

"Мы сосредоточены на завтрашней кубковой игре. Что касается Коутиньо, здорово, когда у вас есть возможность покупать важных игроков. Переход Коутиньо в "Барселону" сделает Ла Лигу сильнее. С тем преимуществом, которое есть у "Барселоны" в чемпионате, это важный шаг", — цитирует Симеоне Sport.es.

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После 18 туров на счету "Барселоны" 48 очков и первое место в Ла Лиге.

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Новости спорта, Диего Симеоне, Новости футбола, Филиппе Коутиньо, ФК Атлетико М, ФК Барселона, Футбол.
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