Тренер "Зенита" может возглавить сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью итальянской прессе оценил промежуточные итоги своей работы в России, а также ответил на вопрос о том, может ли он возглавить национальную команду Италии.

«Всё проходит хорошо, сейчас мы отдыхаем. Начали отлично, но затем возникли сложности. Надеемся догнать „Локомотив“. Видеоповторы? Возможно, в России они появятся.

Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать», — цитирует Манчини FCInter1908 со ссылкой на Tiki Taka.

После 20-го тура РФПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.