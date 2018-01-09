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Тренер "Зенита" может возглавить сборную Италии

Роберто Манчини
11:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Роберто Манчини готов вернуться на родину.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью итальянской прессе оценил промежуточные итоги своей работы в России, а также ответил на вопрос о том, может ли он возглавить национальную команду Италии. 

«Всё проходит хорошо, сейчас мы отдыхаем. Начали отлично, но затем возникли сложности. Надеемся догнать „Локомотив“. Видеоповторы? Возможно, в России они появятся. 

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Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать», — цитирует Манчини FCInter1908 со ссылкой на Tiki Taka. 

После 20-го тура РФПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.

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Новости спорта, Роберто Манчини, РФПЛ, Сборная Италии, ФК Зенит.
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