Туран может перейти в "Истанбул Башакшехир"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может вернуться на родину, но не в "Галатасарай" или "Бешикташ", куда его сватали ранее. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Истанбул Башакшехир". Президент клуба Гёксель Гюмюшдаг подтвердил информацию.

"Мы провели серию переговоров, а в воскресенье отправили в Испанию нашего представителя. Я также говорил с Тураном лицом к лицу. Он хочет приехать в Стамбул. Я видел его страсть, он рассказал мне о своих целях. После этого мы встретились с генеральным директором "Барселоны".

Мы хотели бы подписать Арду, несмотря на высокую стоимость. Наши два спонсора готовы помочь. Я понимаю, что СМИ взволнованы, и я тоже очень взволнован, но мы должны ждать. Нужно сделать несколько шагов, чтобы завершить сделку", — цитирует Гюмюшдага пресс-служба турецкого клуба.