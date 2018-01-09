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Туран может перейти в "Истанбул Башакшехир"

Арда Туран
22:42 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Президент "Истанбул Башакшехир" Гексель Гюмюшдаг сообщил о возможном переходе Арды Турана

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может вернуться на родину, но не в "Галатасарай" или "Бешикташ", куда его сватали ранее. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Истанбул Башакшехир". Президент клуба Гёксель Гюмюшдаг подтвердил информацию.

"Мы провели серию переговоров, а в воскресенье отправили в Испанию нашего представителя. Я также говорил с Тураном лицом к лицу. Он хочет приехать в Стамбул. Я видел его страсть, он рассказал мне о своих целях. После этого мы встретились с генеральным директором "Барселоны".

Мы хотели бы подписать Арду, несмотря на высокую стоимость. Наши два спонсора готовы помочь. Я понимаю, что СМИ взволнованы, и я тоже очень взволнован, но мы должны ждать. Нужно сделать несколько шагов, чтобы завершить сделку", — цитирует Гюмюшдага пресс-служба турецкого клуба.

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Новости спорта, Арда Туран, Гексель Гюмюшдаг, Новости футбола, ФК Истанбул Башакшехир, Футбол.
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