Переход Азеведо из "Шахтера" в ПАОК откладывается

Бумажная бюрократия, как сообщает Gazzetta.gr, является причиной того, что трансфер Марсио Азеведо из Шахтера в ПАОК откладывается.

Первоначально ожидалось, что сделка состоится 8 января, однако позднее стало понятно, что в этот день 31-летний бразилец будет заканчивать медицинский осмотр и завершение трансфера было перенесено на 9 января.

Однако, как отмечает источник, из-за бюрократических проволочек с документацией, возникшей с украинской стороны, сегодня сделка завершена не будет. Ожидается, что стороны смогут завершить трансфер уже завтра, 10 января.

Также отмечается, что уже завтра Азеведо должен будет влиться в тренировочный состав команды и провести первую тренировку в ПАОКе.