Вида провел дебютный матч в составе "Бешикташа"

28-летний хорват вышел в стартовом составе Бешикташа на товарищеский матч против Ден Гаага и сыграл 86 минут. Стамбульцы в первом тайме дважды пропустили после ударов Бьорна Йонсена, однако во второй половине игры сумели вырвать ничью. За Бешикташ отличились Эркин и Хатчисон.

Товарищеский матч

Бешикташ – Ден Гааг – 2:2

Голы: Эркин, 60, Хатчисон, 72 – Йонсен, 4, 28

Вида был заменен на 86-й минуте. Его место на поле занял Аской.

Напомним, что Вида подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2021/22.