Вида провел дебютный матч в составе "Бешикташа"
Новости спорта: Экс-защитник киевского "Динамо" провел дебютный матч в составе своей новой команды.
28-летний хорват вышел в стартовом составе Бешикташа на товарищеский матч против Ден Гаага и сыграл 86 минут. Стамбульцы в первом тайме дважды пропустили после ударов Бьорна Йонсена, однако во второй половине игры сумели вырвать ничью. За Бешикташ отличились Эркин и Хатчисон.
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Товарищеский матч
Бешикташ – Ден Гааг – 2:2
Голы: Эркин, 60, Хатчисон, 72 – Йонсен, 4, 28
Вида был заменен на 86-й минуте. Его место на поле занял Аской.
Напомним, что Вида подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2021/22.