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Вида провел дебютный матч в составе "Бешикташа"

Домагой Вида
11:12 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-защитник киевского "Динамо" провел дебютный матч в составе своей новой команды.

28-летний хорват вышел в стартовом составе Бешикташа на товарищеский матч против Ден Гаага и сыграл 86 минут. Стамбульцы в первом тайме дважды пропустили после ударов Бьорна Йонсена, однако во второй половине игры сумели вырвать ничью. За Бешикташ отличились Эркин и Хатчисон.

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Товарищеский матч

Бешикташ – Ден Гааг – 2:2

Голы: Эркин, 60, Хатчисон, 72 – Йонсен, 4, 28

Вида был заменен на 86-й минуте. Его место на поле занял Аской.

Напомним, что Вида подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2021/22.

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Новости спорта, Домагой Вида, Новости футбола, ФК Бешикташ, Футбол.
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