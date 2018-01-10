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"Челси" - "Арсенал": прогнозы букмекеров на матч 1/2 финала Кубка лиги

"Челси" - "Арсенал"
12:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сегодня, 10 января, состоится суперматч между "Челси" и "Арсеналом" в рамках розыгрыша 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду, 10 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором "Челси" будет принимать "Арсенал".

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По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является "Челси". Так, на победу "синих" букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,75. Успех гостей оценивается в 5,0, ничейный исход – 3,89.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Антонио Конте фаворитом встречи, принимая ставки ее триумф с коэффициентом 1,75, а на победу "Арсенала" – 4,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

Отметим, что поединок 1/2 финала Кубка английской лиги между "Челси" и "Арсеналом" состоится 10 января на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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