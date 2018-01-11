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"Шахтер" подписал белорусского форварда

Илья Василевич
11:53 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Нападающий белорусской "Фортуны" Илья Василевич продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

Нападающий белорусской "Фортуны" Илья Василевич продолжит карьеру в донецком  "Шахтере".

Лидер "Шахтера" продлил контракт с клубом на длительный срок

Стороны договорились о том, что футболист прибудет в расположение «горняков» 15 апреля, сразу по исполнении ему 18 лет. Именно с этой даты и начнет работать 3-летний личный контракт футболиста с украинским клубом.

Контракт с белорусом расчитан на 3 года.

В сезоне 2017 года (в Беларуси играют по системе весна-осень) Василевич выступал в составе клуба второго по силе дивизиона чемпионата Беларуси «Барановичи», за который провел 9 матчей и забил 1 гол.

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Новости спорта, Илья Василевич, Трансферы, УПЛ, ФК Фортуна, ФК Шахтер, Чемпионат Украины.
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