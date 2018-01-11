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Полузащитник "Шахтера" хочет сыграть на ЧМ-2018

Фред
22:18 Чт, 11 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" и сборной Бразилии Фред надеется сыграть на чемпионате мира-2018.

Об этом 24-летний футболист сообщил в интервью бразильскому изданию Globo.

"Я надеюсь сыграть на ЧМ-2018. Главный тренер сборной Бразилии Тите присутствовал на матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1). Мы отлично провели тот матч, мне удалось показать отличную игру. Тите сказал, если я продолжу показывать такой же футбол, то могу попасть в заявку сборной Бразилии.

Дальше по плану у нас предсезонный сбор в Турции и Дубае, а затем плей-офф Лиги чемпионов против "Ромы". Этот период для очень сложный, поскольку зимой мы отправляемся в отпуск, а остальные команды продолжают играть. Мы немного выбились из тонуса, это немного сложно. Но мы должны понять, что хорошая предсезонная подготовка позволит нам добиться успехов в Лиге чемпионов", - цитирует Фреда tribuna.com.

Напомним, что Фред подписал новый контракт с "Шахтером" на 5 лет.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" – "Рома" состоится 21 февраля на харьковском ОСК "Металлист".

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Шахтер, Фред, Футбол, ЧМ-2018.
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