Полузащитник "Шахтера" хочет сыграть на ЧМ-2018

Об этом 24-летний футболист сообщил в интервью бразильскому изданию Globo.

"Я надеюсь сыграть на ЧМ-2018. Главный тренер сборной Бразилии Тите присутствовал на матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1). Мы отлично провели тот матч, мне удалось показать отличную игру. Тите сказал, если я продолжу показывать такой же футбол, то могу попасть в заявку сборной Бразилии.

Дальше по плану у нас предсезонный сбор в Турции и Дубае, а затем плей-офф Лиги чемпионов против "Ромы". Этот период для очень сложный, поскольку зимой мы отправляемся в отпуск, а остальные команды продолжают играть. Мы немного выбились из тонуса, это немного сложно. Но мы должны понять, что хорошая предсезонная подготовка позволит нам добиться успехов в Лиге чемпионов", - цитирует Фреда tribuna.com.

Напомним, что Фред подписал новый контракт с "Шахтером" на 5 лет.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" – "Рома" состоится 21 февраля на харьковском ОСК "Металлист".