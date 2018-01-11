Манчестерские клубы ведут борьбу за лидера "Арсенала"

Несмотря на то, что нападающий Арсенала Алексис Санчес, по информации британских СМИ, уже согласовал условия личного контракта с Манчестер Сити, в борьбу за чилийца включился Манчестер Юнайтед.

Предложение "горожан" Арсеналу в 20 миллионов фунтов пока остается без ответа, при этом, по информации The Guardian, "красные дьяволы" готовы заплатить "канонирам" за Санчеса 25 миллионов фунтов, а также предложить футболисту более высокую зарплату, чем тот согласовал с лидером чемпионата Англии (250 тысяч фунтов в неделю).

Также Манчестер Юнайтед готов предложить Арсеналу Генриха Мхитаряна либо как часть сделки по Санчесу, либо в качестве отдельного трансфера.