Матвиенко прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"

Сегодня защитник прибудет в расположение Горняков и пройдет медосмотр. Для игрока сборной Украины возвращение в Шахтер – повод и для поздравлений, и для повышенной отвественности в продолжении карьеры. А пребывание в двух арендах подряд для Николая не повод для обид.

«Всегда желал этого возвращения, знал, что принадлежу Шахтеру. Аренда для молодых футболистов часто является необходимой вещью. Поэтому все без обид. Шахтер не та команда, которая может экспериментировать, здесь надо сразу вливаться и быть сильнейшим. Из аренд молодежь приходит повзрослевшей», — считает Матвиенко.

В то же время игрок готов к конкуренции с Исмаили на левом фланге защиты.

«Играл в Карпатах и Ворскле, хороших клубах, в которых мне все нравилось. В четверг я попрощался с полтавчанами, которые отбывали на сборы в Турцию. В последние дни сидел как будто на чемоданах, ожидая решения. Но в форме всегда держу себя. А конкуренция с Исмаили за место будет интересной, ее не боюсь».

В составе Шахтера защитник заменит бразильца Марсио Азеведо, который ушел в аренду в ПАОК.

Летом Горняки вернули Матвиенко из аренды в Карпатах, однако вскоре отдали на полгода в Ворсклу. В составе полтавской команды он провел 19 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

В 2017 году Матвиенко получил вызов в расположение сборной Украины, в общей сложности проведя за сине-желтых шесть матчей в отборе на ЧМ-2018.