Венгер рассказал, когда уйдет из "Арсенала"

Венгер был близок к уходу из Арсенала прошлым летом, но после заминки клуб таки подписал с ним новый двухгодичный контракт.

После этого, правда, дела команды стали только хуже – Канониры идут лишь шестыми в АПЛ и уже выбыли из Кубка Англии. Но Венгер все равно даже не думает об отставке.

«Буду ли я здесь в новом сезоне? Мой контракт все проясняет. Разве хоть раз я покидал клуб, имея на руках контракт? Никогда. Так с чего мне меняться?» — цитирует француза Daily Mail.

Напомним, 68-летний Арсен Венгер тренирует Арсенал с 1996 года и является рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди тренеров. Под руководством француза Канониры выиграли 17 трофеев, но в последний раз становились чемпионами Англии аж в 2004 году.

На неделе в СМИ появлялась информация, что уже в новом сезоне заменить Венгера в Арсенале может именитый итальянец Карло Анчелотти.