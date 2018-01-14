"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор

Рано утром команда собралась в аэропорту "Борисполь". Первым из игроков к терминалу прибыл капитан команды Сергей Сидорчук. Сразу за ним появился новичок команды Руслан Ротань.

Александр Хацкевич во время первого сбора будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков

Защитники: Шабанов, Пантич, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачериди, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов

Полузащитники: Ротань, Вербич, Шепелев, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Гусев, Гонсалес, Буяльский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Калитвинцев

Нападающие: Мораес, Беседин, Русин, Хлебас

Отметим, что из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить первый сбор Дьемерси Мбокани

В девять утра запланирован вылет команды в Малагу. Перелет займет около четырех с половиной часов. Из Малаги динамовцы отправятся в Марбелью, где традиционно проводят зимние подготовительные сборы.