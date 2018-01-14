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Почему Мбокани пропустит первый сбор "Динамо"

Дьемерси Мбокани
11:30 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани вынужден пропустить первый сбор "бело-синих".

В воскресенье, 14-го января, киевского Динамо из вылетело в испанскую Марбелью., где проведет свой первый зимний тренеровочный сбор. Из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить первый сбор нападающий Дьемерси Мбокани. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Напомним, что травма Мбокани, которую он получил в матче с Мариуполем, оказалась серьезной, и футболист пропустит несколько месяцев.

В текущем сезоне Мбокани сыграл 20 матчей, забив 11 голов. Он лучший бомбардир киевской команды.

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Новости спорта, Дьемерси Мбокани, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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