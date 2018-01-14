Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" на "Уэмбли" (Видео) "Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" на "Уэмбли" (Видео)
Новости: Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге
Новости: Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге
Новости: Митрофанов - Уиллис. Видео боя Митрофанов - Уиллис. Видео боя

Фред прокомментировал интерес со стороны манчестерских клубов

Фред
22:26 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред рассказал об общении с Гвардиолой.

"После победы над Манчестер Сити я встретился с Гвардиолой и он поздравил меня с выходом в плей-офф. После этого он похвалил Шахтер. Для меня очень приятно было пообщаться с лучшим тренером в мире.

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый ДрогбаЧитать полностью

Пока не было контакта "горожан" со мной. Я тоже слышал от прессы об интересе. Но это огромное удовольствие услышать, что я нужен Гвардиоле. Надеюсь, что может быть направлено официальное предложение и мы это обсудим.

Трудно выбирать между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Там работают два тренера, которые сегодня входят в число лучших. Я могу сказать, что Гвардиола и Моуринью входят в топ-3 тренеров мирового футбола. Третьим бы я назвал Тите.

Сейчас сложно сказать, где бы я хотел играть. Нужно сесть, изучить все подробности и понять, в каком клубе я буду чаще играть. Сейчас я не могу говорить о том, что было бы лучше для меня", — цитирует Фреда Terra.

Фото дня. Как выглядит Милевский после празднования дня рождения

В текущем сезоне УПЛ на счету Фреда 2 гола и 2 ассиста в 16 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Пеп Гвардиола, ФК Манчестер Сити, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

АПЛ: "Борнмут" в красивом матче переиграл "Арсенал" (Видео) Дочь великого игрока "Реала" и "Барселоны" попала в центр секс-скандала "Динамо" сменит производителя клубной экипировки

Последние новости

Виктория Бекхэм впервые представит свою коллекцию на London Fashion Week Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве Улыбка до ушей: прикольные комиксы для отличного настроения
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Украина объявила составы на этап Кубка мира в Антхольце
02 Фред прокомментировал интерес со стороны манчестерских клубов
03 Определены все спарринг-партнеры "Мариуполя" на сборах в Турции
04 Суперлига: "Политехник" одержал победу над "БИПА"
Новости сегодня
00:36 Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников
00:32 Оригинальная тематическая свадьба в стиле "Гарри Поттера" (Фото)
00:13 Профилактические меры для защиты от вирусного гепатита
00:08 Суперлига: "Политехник" одержал победу над "БИПА"
23:48 Опасные места на планете, за посещение которых вас арестуют (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса
Новости: Израль нанес авиаудар по сектору Газа Израль нанес авиаудар по сектору Газа
Новости: Нацполиция планирует ужесточить наказание для педофилов Нацполиция планирует ужесточить наказание для педофилов
Новости: Как правильно пить кофе, чтобы не навредить вашему здоровью Как правильно пить кофе, чтобы не навредить вашему здоровью
Добавить комментарий
0