Фред прокомментировал интерес со стороны манчестерских клубов

"После победы над Манчестер Сити я встретился с Гвардиолой и он поздравил меня с выходом в плей-офф. После этого он похвалил Шахтер. Для меня очень приятно было пообщаться с лучшим тренером в мире.

Пока не было контакта "горожан" со мной. Я тоже слышал от прессы об интересе. Но это огромное удовольствие услышать, что я нужен Гвардиоле. Надеюсь, что может быть направлено официальное предложение и мы это обсудим.

Трудно выбирать между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Там работают два тренера, которые сегодня входят в число лучших. Я могу сказать, что Гвардиола и Моуринью входят в топ-3 тренеров мирового футбола. Третьим бы я назвал Тите.

Сейчас сложно сказать, где бы я хотел играть. Нужно сесть, изучить все подробности и понять, в каком клубе я буду чаще играть. Сейчас я не могу говорить о том, что было бы лучше для меня", — цитирует Фреда Terra.

В текущем сезоне УПЛ на счету Фреда 2 гола и 2 ассиста в 16 матчах.