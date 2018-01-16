Коноплянка обошел Ярмоленко в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка обошел полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко в обновленном рейтинге лучших футболистов немецкой Бундеслиги по оценкам издания Kicker. Коноплянка расположился на 82-м месте, Ярмоленко – 103-й. Об этом сообщает XSPORT.

Отметим, что Ярмоленко провалил последнюю игру против "Вольфсбурга" и был признан худшим игроком в составе своей команды. В текущем сезоне в чемпионате Германии на счету полузащитника "Боруссии" 14 игр в составе команды, 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Коноплянка провел на поле 17 матчей, отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Напомним, в декабре игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка заняли 74-е место в рейтинге лучших футболистов немецкой Бундеслиги по оценкам издания Kicker.