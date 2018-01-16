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Коноплянка обошел Ярмоленко в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги

Андрей Ярмоленко
23:51 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка расположился на 82-м месте, а Андрей Ярмоленко - на 103-м месте.

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка обошел полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко в обновленном рейтинге лучших футболистов немецкой Бундеслиги по оценкам издания Kicker. Коноплянка расположился на 82-м месте, Ярмоленко – 103-й. Об этом сообщает XSPORT.

Отметим, что Ярмоленко провалил последнюю игру против "Вольфсбурга" и был признан худшим игроком в составе своей команды. В текущем сезоне в чемпионате Германии на счету полузащитника "Боруссии" 14 игр в составе команды, 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Коноплянка провел на поле 17 матчей, отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Напомним, в декабре игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка заняли 74-е место в рейтинге лучших футболистов немецкой Бундеслиги по оценкам издания Kicker.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Боруссия Д, ФК Шальке 04, Футбол.
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