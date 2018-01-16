"Манчестер Сити" подпишет Фреда до начала чемпионата мира-2018

"Манчестер Сити" хочет подписать центрального полузащитника "Шахтера" Фреда до старта чемпионата мира-2018. Фред является приоритетным вариантом для "Ман Сити" на позицию опорного хавбека, и сейчас клуб ведет с "Шахтером" переговоры. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, "горняки" не будут продавать бразильца посреди сезона, и "Манчестер Сити" тоже не спешит с трансфером. Англичане хотят согласовать условия, а вот само соглашение осуществить уже летом, до старта чемпионата мира (14 июня). К тому времени "Ман Сити" как раз покинет ветеран Яя Туре, чье место в составе и может занять Фред.

В то же время "Манчестер Сити" хочет зимой договориться о стоимости трансфера, потому что цена Фреда уже сейчас составляет 40 млн фунтов и может вырасти еще больше, поскольку игроком заинтересовались "МЮ", "Арсенал" и другие состоятельные клубы.

Напомним, 24-летний Фред выступает за "Шахтер" с 2013 года и в этом сезоне провел за "горняков" 24 матча (2 гола, 4 ассиста) во всех турнирах.