Роналду - игрокам "Реала": Лига чемпионов и Кубок Испании - наши приоритеты

Французский специалист говорил с игроками по поводу текущих результатов, а нападающий Криштиану Роналду обратился к одноклубникам.

Как сообщает Marca, португалец взял на себя ответственность и признался, насколько трудно найти мотивацию играть в матчах испанского чемпионата, когда гонка за титул уже проиграна.

В то же время Роналду призвал товарищей бороться за победу в других турнирах: "Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты, мы идём за ними".

После этого разговора "Реал" провёл два матча, сыграв в Кубке Испании вничью с "Нумансией" (2:2) и уступив "Вильярреалу" (0:1) в Примере.