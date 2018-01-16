Роналду - игрокам "Реала": Лига чемпионов и Кубок Испании - наши приоритеты
Новости спорта: 9 января у главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и игроков мадридской команды состоялся разговор на тренировочной базе "сливочных".
Французский специалист говорил с игроками по поводу текущих результатов, а нападающий Криштиану Роналду обратился к одноклубникам.
Как сообщает Marca, португалец взял на себя ответственность и признался, насколько трудно найти мотивацию играть в матчах испанского чемпионата, когда гонка за титул уже проиграна.
В то же время Роналду призвал товарищей бороться за победу в других турнирах: "Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты, мы идём за ними".
После этого разговора "Реал" провёл два матча, сыграв в Кубке Испании вничью с "Нумансией" (2:2) и уступив "Вильярреалу" (0:1) в Примере.