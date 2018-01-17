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Назван футбольный клуб с самыми высокими зарплатами в Европе

ФК Барселона
12:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Стало известно, где игроки могут заработать больше всего.

УЕФА опубликовала исследования финансовых составляющих европейских клубов, сообщает Soccerway.

Выяснилось, что самые высокие зарплаты платятся в Барселоне. Каталонский клуб потратил на это 372 миллиона евро, что составляет около 60% дохода клуба и в 6,2 раза выше, чем у большинства команд Примеры.

Самая высокая средняя зарплата оказалась в английской Премьер-лиге, где клуб тратят в среднем 153,9 миллиона евро. На второй позиции разместился чемпионат Германии с показателем в 75,3 миллиона, а замкнул тройку лидеров чемпионат Испании – 73,5 миллиона. Итальянская Серия А расположилась на 4 месте, где в среднем тратится по 68,2 миллиона евро.

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