Назван футбольный клуб с самыми высокими зарплатами в Европе

УЕФА опубликовала исследования финансовых составляющих европейских клубов, сообщает Soccerway.

Выяснилось, что самые высокие зарплаты платятся в Барселоне. Каталонский клуб потратил на это 372 миллиона евро, что составляет около 60% дохода клуба и в 6,2 раза выше, чем у большинства команд Примеры.

Самая высокая средняя зарплата оказалась в английской Премьер-лиге, где клуб тратят в среднем 153,9 миллиона евро. На второй позиции разместился чемпионат Германии с показателем в 75,3 миллиона, а замкнул тройку лидеров чемпионат Испании – 73,5 миллиона. Итальянская Серия А расположилась на 4 месте, где в среднем тратится по 68,2 миллиона евро.