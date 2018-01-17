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Палкин провел переговоры с "Манчестер Сити" о продаже Фреда

Фред
22:34 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
shahta.org
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Руководители Манчестер Сити и Шахтера провели переговоры о возможном переезде на Туманный Альбион хавбека Горняков Фреда.

Общение боссов Горожан с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным состоялось в Манчестере в декабре минувшего года после очного поединка команд в Харькове, завершившегося победой украинской команды со счетом 2:1. Об этом сообщает The Telegraph.

Результаты переговорного процесса остаются неизвестными, но Манчестер Сити всерьез нацелен на покупку Фреда и попытается провернуть ее до начала финальной части чемпионата мира-2018.

В стане Сити понимают, что на Фреда будет немало претендентов среди богатых европейских клубов, а потому готовы раскошелиться на покупку игрока, которого менеджер Горожан Хосеп Гвардиола видит потенциальной заменой в долгосрочной перспективе для Фернандиньо.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности Манчестер Сити заплатить за Фреда 45 миллионов фунтов.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
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