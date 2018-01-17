Палкин провел переговоры с "Манчестер Сити" о продаже Фреда

Общение боссов Горожан с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным состоялось в Манчестере в декабре минувшего года после очного поединка команд в Харькове, завершившегося победой украинской команды со счетом 2:1. Об этом сообщает The Telegraph.

Результаты переговорного процесса остаются неизвестными, но Манчестер Сити всерьез нацелен на покупку Фреда и попытается провернуть ее до начала финальной части чемпионата мира-2018.

В стане Сити понимают, что на Фреда будет немало претендентов среди богатых европейских клубов, а потому готовы раскошелиться на покупку игрока, которого менеджер Горожан Хосеп Гвардиола видит потенциальной заменой в долгосрочной перспективе для Фернандиньо.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности Манчестер Сити заплатить за Фреда 45 миллионов фунтов.