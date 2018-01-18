Игрок "Динамо" может стать одноклубником Коноплянки
Новости спорта: Футбольный агент сообщил об интересе к полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову со стороны "Шальке".
Футбольный агент Антон Астафьев сообщил об интересе к полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову со стороны "Шальке".
"Недавно был интерес к Цыганкову от "Шальке". И, думаю, что летом немецкая команда может снова вернуться к этому вопросу.
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Знаю руководство «Шальке», они сами спрашивали у меня за Виктора Цыганкова и его приблизительную трансферную стоимость", – сказал Астафьев.
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Отметим, что в составе "Шальке" выступает еще один украинец – Евгений Коноплянка.