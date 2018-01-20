АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" добыли победы (Видео)
Новости спорта: Состоялись несколько матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Арсенал — Кристал Пэлас 4:1
Голы: Монреаль, 6, Ивоби, 10, Косельни, 13, Ляказетт, 22 — Миливоевич, 78
Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34) — Эльнени, Джака — Озил (Нельсон, 72), Уилшир, Ивоби (Колашинац, 82) — Ляказетт
Кристал Пэлас: Хеннесси — Фосу-Менса, Келли, Томкинс, ван Аанхолт — Миливоевич, Макартур — Б. Сако, Кабай (Ридевалд, 90), Заа — Бентеке
Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Мартиаль, 54
Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор – Корк, Дефур – Гудмундссон, Хендрик (Воукс, 82), Арфилд (Нкуду, 81) – Барнс (Уэллс, 89).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг – Матич, Погба – Мата (Феллаини, 72), Лингард (Рашфорд, 80), Мартиаль – Лукаку.
Предупреждения: Ми, Бардсли, Дефур – Погба, Матич