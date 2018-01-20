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АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" добыли победы (Видео)

Арсенал — Кристал Пэлас
23:13 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Состоялись несколько матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал — Кристал Пэлас 4:1

Голы: Монреаль, 6, Ивоби, 10, Косельни, 13, Ляказетт, 22 — Миливоевич, 78

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34) — Эльнени, Джака — Озил (Нельсон, 72), Уилшир, Ивоби (Колашинац, 82) — Ляказетт

Кристал Пэлас: Хеннесси — Фосу-Менса, Келли, Томкинс, ван Аанхолт — Миливоевич, Макартур — Б. Сако, Кабай (Ридевалд, 90), Заа — Бентеке

Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Мартиаль, 54

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор – Корк, Дефур – Гудмундссон, Хендрик (Воукс, 82), Арфилд (Нкуду, 81) – Барнс (Уэллс, 89).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг – Матич, Погба – Мата (Феллаини, 72), Лингард (Рашфорд, 80), Мартиаль – Лукаку.

Предупреждения: Ми, Бардсли, Дефур – Погба, Матич

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), ФК Бернли, ФК Кристал Пэлас, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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