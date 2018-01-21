Английские СМИ оценили действия Зинченко в матче с "Ньюкаслом"

Манчестер Сити в рамках 24-го тура на Этихаде встречался с Ньюкаслом и одержал уверенную победу благодаря хет-трику Агуэро. Впервые в карьере в основе на матч английской Премьер-лиги вышел Александр Зинченко.

Портал Whoscored оценил футболиста сборной Украины в 7 баллов. Меньшую оценку в составе Ман Сити получили лишь центральные защитники Стоунз и Отаменди, а также вратарь Эдерсон.

Manchester Evening News также поставил Зинченко 7-ку. По 6 баллов получили Уокер и Эдерсон. Такая же оценка, как и у Александра, у Стоунза, Отаменди, Стерлинга и Сане. По 8 получили Давид Силва и Фернандиньо, по 9 — Де Брюйне и Агуэро.

А вот Sky Sports выделил Зинченко в качестве одного из лучших — 8 баллов. Такую же оценку издание дало Сане и Де Брюйне, и лишь Агуэро получил 9-ку.