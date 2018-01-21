"Шахтер" хочет включить Зинченко в сделку по Фреду

"Шахтер" продолжает переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере Фреда. "Горняки" готовы продать бразильца, но предложили "Сити" включить в сделку Александра Зинченко. Об этом сообщает Tribuna.com.

Впрочем, сам украинец не хочет возвращаться в "Шахтер", в котором начинал карьеру. Александр выступал за юношескую команду "Шахтера", но покинул клуб в 2014 году. Руководство дончан считало, что футболист разорвал контракт с нарушениями и добивалось его дисквалификации.

Напомним, Зинченко вчера впервые в сезоне начал матч АПЛ с первых минут. Он сыграл весь поединок против "Ньюкасла" (3:1) на позиции левого защитника.

"Зинченко - талантливый игрок. Настаивали на том, чтобы он действовал более агрессивно в единоборствах. Александр очень хороший игрок, и даже в неудачных моментах у него на лице улыбка. Теперь он получил свой шанс, поскольку Мэнди и Делф вылетели на длительный срок", - оценил его дебют главного тренера "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.