Нашумевший снимок Левченко и Воронина

Бывшие игроки сборной Украины Андрей Воронин и Евгений Левченко вошли в состав ветеранской сборной Украины и отправились в турне по Южной Америке.

Во время полета футболисты сделали фото, которое возмутило болельщиков.

На снимке Воронин и Левченко показывают неприличный жест.

"Полет прошел прекрасно", – подписал фото Воронин на своей странице в Instagram.

Отметим, что украинские ветераны сыграют сначала в Бразилии против Сантоса, а потом проведут еще один матч в Аргентине.

Ранее сообщалось, что экс-защитника сборной Украины побили ногами на турнире в Ужгороде.