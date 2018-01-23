Нашумевший снимок Левченко и Воронина
Новости спорта: Андрей Воронин и Евгений Левченко вошли в состав ветеранской сборной Украины и отправились в турне по Южной Америке.
Бывшие игроки сборной Украины Андрей Воронин и Евгений Левченко вошли в состав ветеранской сборной Украины и отправились в турне по Южной Америке.
Во время полета футболисты сделали фото, которое возмутило болельщиков.
Кличко и Шварценеггер устроили "драку" на вечеринке в Австрии
На снимке Воронин и Левченко показывают неприличный жест.
"Полет прошел прекрасно", – подписал фото Воронин на своей странице в Instagram.
Отметим, что украинские ветераны сыграют сначала в Бразилии против Сантоса, а потом проведут еще один матч в Аргентине.
Ранее сообщалось, что экс-защитника сборной Украины побили ногами на турнире в Ужгороде.