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УЕФА планирует ввести потолок зарплат и ограничить агентов

Александер Чеферин
22:24 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Президент УЕФА Александр Чеферин хочет уменьшить финансовые возможности самых богатых клубов и изменить работу агентов.

УЕФА проведет переговоры о "пресечении финансовых излишеств в футболе". Это может привести к тому, что в европейском футболе будут введены ограничения по зарплатам игроков и строгие правила работы агентов.

По словам Чеферина в интервью The Telegraph, УЕФА должна остановить самые богатые клубы, которые скупают всех лучших игроков, уменьшая соревновательный баланс в футболе. На примере Алексиса Санчеса, который накануне перешел в МЮ, где будет зарабатывать около 500 тысяч фунтов в неделю, Чеферин сказал, что новые меры будут включать в себя "налог на роскошь".

УЕФА намерен ввести потолок на зарплаты игрокам, а те клубы, которые будут его превышать, будут наказываться дополнительным налогом.

"Сейчас агент приходит и заявляет: "Либо ты платишь мне 50% от суммы трансфера, либо этот игрок перейдет в другую команду", или же "Если ты хочешь купить его, то заодно купи и тех двух". Почему до сих пор эта система не лицензирована? В данный момент агентом может стать кто угодно, даже убийца", — добавил президент УЕФА.

Напоследок, Александер Чеферин заявил, что хочет сделать Лигу чемпионов "фантастическим продуктом", но подтвердил, что при его президентстве о создании Суперлиги речи идти не будет.

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Новости спорта, Александер Чеферин, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
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