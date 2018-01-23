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Фред согласен перейти в "Манчестер Сити" уже в январе

Фред
22:10 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
shahta.org

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Фред согласовал детали личного контракта с Манчестер Сити и готов перебраться в Англию уже в текущее трансферное окно.

Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

По данным этого источника, Горожане в последнее время всерьез сменили вектор трансферных переговоров с Шахтером по поводу Фреда. Если ранее Манчестер Сити хотел заполучить бразильца в летнее трансферное окно, но выкупить права на него уже в январе, то сейчас англичане собираются провести полноценную сделку уже сейчас.

Гвардиолу заботят проблемы с составом, возникшие в последнее время по вине травм важных футболистов. Также коуч хочет, чтобы Фред успел как можно лучше адаптироваться к новым условиям накануне старта следующего сезона.

Примечательно, что указанный источник сообщает, что сумма трансфера составит не более 30-40 миллионов евро, хотя ранее другие СМИ сообщали о 40-50 миллионах фунтов.

Сам Фред уже обо всем договорился с Манчестер Сити и теперь ждет решения Шахтера. Горняки не хотят отпускать лидера команды в январе, но Горожане ведут себя очень настойчиво, а потому решения ситуации предстоит ожидать уже в ближайшие дни.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
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