Фред согласен перейти в "Манчестер Сити" уже в январе
Новости спорта: Полузащитник Шахтера Фред согласовал детали личного контракта с Манчестер Сити и готов перебраться в Англию уже в текущее трансферное окно.
Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.
По данным этого источника, Горожане в последнее время всерьез сменили вектор трансферных переговоров с Шахтером по поводу Фреда. Если ранее Манчестер Сити хотел заполучить бразильца в летнее трансферное окно, но выкупить права на него уже в январе, то сейчас англичане собираются провести полноценную сделку уже сейчас.
Гвардиолу заботят проблемы с составом, возникшие в последнее время по вине травм важных футболистов. Также коуч хочет, чтобы Фред успел как можно лучше адаптироваться к новым условиям накануне старта следующего сезона.
Примечательно, что указанный источник сообщает, что сумма трансфера составит не более 30-40 миллионов евро, хотя ранее другие СМИ сообщали о 40-50 миллионах фунтов.
Сам Фред уже обо всем договорился с Манчестер Сити и теперь ждет решения Шахтера. Горняки не хотят отпускать лидера команды в январе, но Горожане ведут себя очень настойчиво, а потому решения ситуации предстоит ожидать уже в ближайшие дни.