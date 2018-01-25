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Павелко поделился ожиданиями от Лиги наций УЕФА

Андрей Павелко
12:50 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Глава ФФУ считает, что сборные найдут для себя новую мотивацию в соревнованиях

Главный приз нового турнира, Лиги наций — это красавец-кубок, который получит победитель дивизиона А. Но не только за трофей поспорят команды: именно этот турнир определит четырех обладателей пропусков на Чемпионат Европы-2020. Ими станут победители своих дивизионов, они присоединятся к 20-ти наиболее успешным в традиционной Квалификации на ЕВРО. Кроме того, в Лиге наций действует принцип повышения в классе: победители дивизионов B, C и D заменят последние команды лиг классом выше. Турнир будет проходить раз в два года.

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«Я думаю, что это новые эмоции, новые возможности в те паузы, когда раньше проводились товарищеские матчи, иметь мотивацию выигрывать группу и подниматься в рейтинге Лиги наций.

Я уверен, что это тот турнир, который был необходим для всех национальных ассоциаций», — отметил президент ФФУ Андрей Павелко.

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Новости спорта, Андрей Павелко, Новости футбола, Сборная Словакии, Сборная Украины, Сборная Чехии, Футбол.
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