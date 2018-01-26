"Челси" нужен игрок ПСЖ

По информации издания, фулбек парижан рассматривается лондонцами в качестве альтернативы Эмерсону Палмьери, которого Синие хотят приобрести у Ромы. Лондонцы уже успели обсудить с Курзава возможность перехода.

25-летний француз в нынешнем сезоне провел 18 поединков за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 мячей, три из которых — в ворота Андерлехта (5:0) в Лиге чемпионов.

Текущее соглашение Курзава с ПСЖ истекает в середине 2020 года.

На этой неделе Sky Sports сообщал, что Челси близок к приобретению у Ромы фулбека Эмерсона и форварда Эдина Джеко. В то же время, переход игроков до сих пор не состоялся.

Ближайший поединок лондонская команда сыграет против Ньюкасла 28 января в Кубке Англии.