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"Челси" нужен игрок ПСЖ
13:42 Сегодня Телеграф
Челси рассматривает вариант с приобретением у ПСЖ крайнего защитника Левена Курзава.
По информации издания, фулбек парижан рассматривается лондонцами в качестве альтернативы Эмерсону Палмьери, которого Синие хотят приобрести у Ромы. Лондонцы уже успели обсудить с Курзава возможность перехода.
25-летний француз в нынешнем сезоне провел 18 поединков за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 мячей, три из которых — в ворота Андерлехта (5:0) в Лиге чемпионов.
Текущее соглашение Курзава с ПСЖ истекает в середине 2020 года.
На этой неделе Sky Sports сообщал, что Челси близок к приобретению у Ромы фулбека Эмерсона и форварда Эдина Джеко. В то же время, переход игроков до сих пор не состоялся.
Ближайший поединок лондонская команда сыграет против Ньюкасла 28 января в Кубке Англии.
Telegraf.com.ua