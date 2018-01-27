Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Каролин Возняцки - победительница Australian Open-2018 Каролин Возняцки - победительница Australian Open-2018
Новости: Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте
Новости: Усик - Бриедис: прогноз букмекеров на бой Усик - Бриедис: прогноз букмекеров на бой
Новости: Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча
X

Лидеры "Мариуполя" отправятся на сбор с "Шахтером"

Руслан Фомин
12:19 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Два игрока "Мариуполя" - полузащитник Вячеслав Танковский и форвард Руслан Фомин - отправятся на второй сбор с "Шахтером"

Тренерский штаб Горняков просмотрит обоих игроков на втором тренировочном сборе, который состоится в ОАЭ.

В отличие от Танковского, которого Шахтер отдал в аренду Мариуполю, Фомин принадлежит приазовцам. Его текущий договор с мариупольским клубом истекает летом 2019-го.

"Манчестер Сити" твердо настроен купить полузащитника "Шахтера" Фреда в январе
"Манчестер Сити" твердо настроен купить полузащитника "Шахтера" Фреда в январеЧитать полностью

31-летний Фомин в первой части сезона сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил 5 мячей. А вот 22-летний Танковский провел 12 поединков и отметился 1 голом.

Также Футбол 1 сообщает, что в обратном пути последует хавбек молодежной команды дончан Александр Пихаленок. В первой части сезона 20-летний полузащитник один раз вышел на замену за основной состав Шахтера в матче против Зирки (4:2).

Примечательно, что в зимнее трансферное окно сообщалось о заинтересованности иностранных клубов в двух игроках донецкой команды. Фреда хочет видеть в своих рядах Ман Сити в то время, как Факундо Феррейрой интересуются итальянские Сампдория и Фиорентина, а также бразильский Гремио.

На второй сбор в ОАЭ Шахтер отправится сегодня. Там команда Паулу Фонсеки примет участие в товарищеском турнире Dubai Cup, где ее соперниками будут Копенгаген (30 января), Славия Прага (3 февраля) и АИК (7 февраля).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Вячеслав Танковский, Новости футбола, Руслан Фомин, Сборная Украины, Сборы, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Усик - Бриедис: как проходила финальная пресс-конференция перед боем (Фото)

Усик - Бриедис: как проходила финальная пресс-конференция перед боем (Фото)
Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде

Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде
Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой

Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой
"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Ман Юнайтед" прошел "Йовил Таун" в Кубке Англии Легендарный футболист "Милана" может возглавить команду Коваля Форвард "Динамо" может вернуться в Бразилию

Последние новости

Британский музыкант Ноэль Гэллахер выпустил новый клип (Видео) Вацко сравнил Ярмоленко и Пулишича Вы будете смеяться: забавные свадебные снимки, которые обязательно вас рассмешат
Сегодня читают в спорте
01 Усик - Бриедис: где и когда смотреть чемпионский бой
02 Биатлон. Прима занял 5-е место в спринте на чемпионате Европы
03 Ломаченко бросил в прогиб Беленюка (Видео)
04 Линарес: Бой с Ломаченко будет очень хорошим
05 Усик - Бриедис: прогноз букмекеров на бой
Новости сегодня
13:58 Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме "Я - Бандера"
13:47 Каролин Возняцки - победительница Australian Open-2018
13:42 Оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс
13:40 Новая Toyota RAV4 впервые замечена на тестах
13:31 В Чехии продолжается второй тур выборов президента
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Новости: Мощный взрыв в центре Кабула: много погибших и пострадавших Взрыв в центре Кабула: много погибших и пострадавших
Новости: В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов Ажиотаж вокруг загранпаспортов спадет к апрелю
Новости: 7 полезных способов применения эфирных масел для вашей красоты и здоровья 7 полезных способов применения эфирных масел для вашей красоты и здоровья
Добавить комментарий
0