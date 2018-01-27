Лидеры "Мариуполя" отправятся на сбор с "Шахтером"

Тренерский штаб Горняков просмотрит обоих игроков на втором тренировочном сборе, который состоится в ОАЭ.

В отличие от Танковского, которого Шахтер отдал в аренду Мариуполю, Фомин принадлежит приазовцам. Его текущий договор с мариупольским клубом истекает летом 2019-го.

31-летний Фомин в первой части сезона сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил 5 мячей. А вот 22-летний Танковский провел 12 поединков и отметился 1 голом.

Также Футбол 1 сообщает, что в обратном пути последует хавбек молодежной команды дончан Александр Пихаленок. В первой части сезона 20-летний полузащитник один раз вышел на замену за основной состав Шахтера в матче против Зирки (4:2).

Примечательно, что в зимнее трансферное окно сообщалось о заинтересованности иностранных клубов в двух игроках донецкой команды. Фреда хочет видеть в своих рядах Ман Сити в то время, как Факундо Феррейрой интересуются итальянские Сампдория и Фиорентина, а также бразильский Гремио.

На второй сбор в ОАЭ Шахтер отправится сегодня. Там команда Паулу Фонсеки примет участие в товарищеском турнире Dubai Cup, где ее соперниками будут Копенгаген (30 января), Славия Прага (3 февраля) и АИК (7 февраля).