Вацко сравнил Ярмоленко и Пулишича

Футбольный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о игре Андрея Ярмоленко в дортмундской "Боруссии".

"После этих двух матчей после зимней паузы я бы не ставил вопрос, что у Ярмоленко какие-то проблемы. Абсолютно нет. Может, существует какой-то замысел тренера – дать ему сейчас отдохнуть, чтобы потом вывести на определенный уровень готовности. Но сказать, что Ярмоленко не играет, потому что он слабый – нет.