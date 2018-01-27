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Вацко сравнил Ярмоленко и Пулишича

Виктор Вацко
12:42 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Известный комментатор считает, что Ярмоленко намного сильнее партнера по команде.

Футбольный комментатор Виктор Вацко поделился мнением о игре Андрея Ярмоленко в дортмундской "Боруссии".

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"После этих двух матчей после зимней паузы я бы не ставил вопрос, что у Ярмоленко какие-то проблемы. Абсолютно нет. Может, существует какой-то замысел тренера – дать ему сейчас отдохнуть, чтобы потом вывести на определенный уровень готовности. Но сказать, что Ярмоленко не играет, потому что он слабый – нет.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Виктор Вацко, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Боруссия Д, Футбол.
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