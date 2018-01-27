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Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча
12:51 Сегодня Телеграф
Новости спорта: "Динамо" 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
Динамо 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
На этот раз соперником "бело-синих" станет ЦСКА София.
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Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – ЦСКА София, который начнется в 13:00 по киевскому времени.
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