Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Динамо 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет ЦСКА София.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – ЦСКА София, который начнется в 13:00 по киевскому времени.