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Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Динамо - ЦСКА София
12:51 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: "Динамо" 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

Динамо 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет ЦСКА София.

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Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – ЦСКА София, который начнется в 13:00 по киевскому времени.

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