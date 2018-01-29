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Коноплянка объяснил, почему не сумел забить в пустые ворота (Видео)

Евгений Коноплянка
01:06 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Коноплянка пробивал по пустым воротам с убойной позиции, но промазал.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе на матч против Штутгарта и провел на поле 80 минут.

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У Евгения был отличный шанс отличиться в поединке. На 65-й минуте Коноплянка пробивал по пустым воротам с убойной позиции, но промазал.

"После 100 метров спринта у меня не было сил закончить атаку точным ударом — я неуверенно чувствовал себя на ногах. Однако, конечно же, я очень зол на себя за такой промах. Тем не менее, я все еще могу спать спокойно, ведь мы выиграли", — сказал Коноплянка.

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Новости спорта, Видео, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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