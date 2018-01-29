Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в России

Форвард "Кортрейка" Филипп Будковский, контракт которого принадлежит "Шахтеру", продолжит карьеру в российском "Амкаре", сообщает Laatste Nieuws.

Полноценный это трансфер или аренда не сообщается.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 13 матчей в составе «Кортрейка», в которых забил 1 гол.

Напомним, украинский футболист ранее уже выступал в чемпионате России в составе "Анжи".