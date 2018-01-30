Полузащитник "Барселоны" переходит в АПЛ

"Уотфорд" договорился с "Барселоной" о переходе полузащитника Жерара Деулофеу.

Английский клуб арендует 23-летнего испанца до конца текущего сезона и будет выплачивать его зарплату.

Кроме того, "Барселона" может получить 1 миллион евро в случае выполнения определенных условий.