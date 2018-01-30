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Полузащитник "Барселоны" переходит в АПЛ
01:56 Сегодня Телеграф
Фото: FCBARCELONA.COM
Новости спорта: "Барселона" отдала хавбека Жерара Деулофеу в аренду "Уотфорду".
"Уотфорд" договорился с "Барселоной" о переходе полузащитника Жерара Деулофеу.
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Английский клуб арендует 23-летнего испанца до конца текущего сезона и будет выплачивать его зарплату.
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Кроме того, "Барселона" может получить 1 миллион евро в случае выполнения определенных условий.
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