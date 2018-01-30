Ярмоленко пропустил тренировку "Боруссии"

По информации zbirna.com, причиной стало повреждение пятки, которое украинский футболист получил в последнем поединке чемпионата Германии против "Фрайбурга".

В одном из игровых эпизодов сразу после выхода на замену Ярмоленко столкнулся с защитником "Фрайбурга". Даже по трансляции было заметно, что игрок хромает, а после финального свистка режиссеры показали крупный план, на котором он сидит на газоне и держится за ногу.

О степени сложности травмы пока неизвестно. Вчера Ярмоленко в общей группе с командой не тренировался, но официальной информации с Дортмунда нет.

Отметим, что в немецком клубе Ярмоленко травм еще не получал, хотя сразу после перехода его немного беспокоила спина.

Ближайший матч дортмундский клуб проведет уже в ближайшую пятницу, 2 февраля. "Боруссия" сыграет в гостях с "Кельном".