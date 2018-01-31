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Обамеянг стал игроком "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг
13:25 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Форвард дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг стал футболистом Арсенала, сообщают официальные сайты обеих клубов.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Других деталей сделки клубы не раскрывают, но ранее СМИ писали, что Арсенал заплатил за футболиста 55-60 миллионов фунтов.

Ганнерс обещают вскоре сообщить игровой номер габонца, но прежде было известно, что он будет играть под 14-м номером.

В команде Арсена Венгера габонский форвард должен стать заменой Алексису Санчесу, который перебрался в Манчестер Юнайтед.

По ходу последних сезонов у Обамеянга возникали регулярные проблемы с дисциплиной, из-за которых его отстраняли от участия в матчах. В последний раз такое произошло перед игрой 18-го тура Бундеслиги против Вольфсбурга, когда форвард пропустил командное собрание, за что был исключен из заявки на матч.

Сам Обамеянг никогда не скрывал своего желания покинуть Германию и перебраться в более сильную лигу.

После ухода африканского нападающего в команде Петера Штегера на его позиции остался только 18-летний швед Александр Исак. В некоторых матчах в центре атаки действовали Андре Шюррле и украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Ранее интерес к форварду проявляли Реал, ПСЖ, Милан, а также его регулярно связывали с различными клубами из Китая.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в Боруссию Д летом 2013 года из Сент-Этьенна за 13 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата Германии, что является лучшим показателем в команде.

В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 31 гол в 32 матчах и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

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