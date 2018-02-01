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Лучшая лига мира: "Бормут" разгромил "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (Видео)

Челси - Бормут
01:45 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сенсационный результат зафиксирован в Лондоне.

"Челси" хоть и владел инициативой и мячом, атаковал гораздо менее остро, чем гости. "Борнмут" в первом тайме нанес 5 ударов из них два в створ. Челси же ни разу не потревожил Беговича, пробивая лишь мимо ворот.

Второй тайм Челси начал из атак, но поплатился и пропустил быстрый выпад "вишен". Уилсон получил мяч от Айба прямо перед Куртуа и обыграл бельгийского голкипера.

"Синие" тут же побежали отыгрываться, но спустя несколько минут доставали второй мяч из своих ворот. Это Станислас с острого угла носком прошил Куртуа. Еще три минуты, и уже бывший защитник Челси Натан Аке доводит дело до разгрома. Он удачно подставил ногу под удар-прострел Станисласа.

Больше 20 минут имели подопечные Конте, чтобы хотя бы размочить позорный счет, но ничего у них не вышло. Были моменты у Алонсо, Азара и Хадсона-Одои, но им либо не хватало точности, либо на месте был Бегович.

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