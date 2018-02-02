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Собакиньо забил гол головой, красиво замкнув навес с фланга (Видео)
14:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: В соцсети попало забавное видео, как собака выбежала на поле и забила красивый гол, замкнув головой фланговый навес.
Поговаривают, что лохматым нападающим заинтересовался сам Жозе Моуриньо и в скором будущем состоится еще один громкий трансфер.
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