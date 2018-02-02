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"Олимпик" объявил о подписании двух защитников

Темур Парцвания
23:15 Пт, 2 Февраль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитники Темур Парцвания и Сергей Кулинич пополнили состав донецкого "Олимпика".

Официальный сайт Олимпика сообщил о подписании двухлетнего контракта с 23-летним защитником Сергеем Кулиничем и 26-летним Темуром Парцванией.

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Воспитанник запорожского Металлурга отыграл в команде два сезона, после чего перебрался в ФК Минск. В составе белорусской команды Сергей за два сезона сыграл 42 матча и забил один мяч.

Кулинич привлекался к играм юниорской сборной Украины (U-20).

Парцвания является воспитанником Динамо и ранее выступал за Динамо-2, Металлург З, Волынь и Олимпик, в котором провел два сезона и сыграл 34 матча. Парцвания привлекался к играм молодежных сборных Украины и в 2009 году стал чемпионом Европы (U-19).

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Первую часть сезона Темур провел в Десне в Первой лиге, где сыграл 10 матчей и забил один мяч.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Кулинич, Темур Парцвания, ФК Олимпик, Футбол.
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