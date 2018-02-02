"Олимпик" объявил о подписании двух защитников

Официальный сайт Олимпика сообщил о подписании двухлетнего контракта с 23-летним защитником Сергеем Кулиничем и 26-летним Темуром Парцванией.

Воспитанник запорожского Металлурга отыграл в команде два сезона, после чего перебрался в ФК Минск. В составе белорусской команды Сергей за два сезона сыграл 42 матча и забил один мяч.

Кулинич привлекался к играм юниорской сборной Украины (U-20).

Парцвания является воспитанником Динамо и ранее выступал за Динамо-2, Металлург З, Волынь и Олимпик, в котором провел два сезона и сыграл 34 матча. Парцвания привлекался к играм молодежных сборных Украины и в 2009 году стал чемпионом Европы (U-19).

Первую часть сезона Темур провел в Десне в Первой лиге, где сыграл 10 матчей и забил один мяч.