"Олимпик" объявил о подписании двух защитников
Новости спорта: Защитники Темур Парцвания и Сергей Кулинич пополнили состав донецкого "Олимпика".
Официальный сайт Олимпика сообщил о подписании двухлетнего контракта с 23-летним защитником Сергеем Кулиничем и 26-летним Темуром Парцванией.
Воспитанник запорожского Металлурга отыграл в команде два сезона, после чего перебрался в ФК Минск. В составе белорусской команды Сергей за два сезона сыграл 42 матча и забил один мяч.
Кулинич привлекался к играм юниорской сборной Украины (U-20).
Парцвания является воспитанником Динамо и ранее выступал за Динамо-2, Металлург З, Волынь и Олимпик, в котором провел два сезона и сыграл 34 матча. Парцвания привлекался к играм молодежных сборных Украины и в 2009 году стал чемпионом Европы (U-19).
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Первую часть сезона Темур провел в Десне в Первой лиге, где сыграл 10 матчей и забил один мяч.