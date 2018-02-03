Хет-трик из ассистов от Мхитаряна в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (Видео)

Потрясающая игра "канониров" в атаке принесла им разгромную победу над командой Сэма Аллардайса (5:1). Кроме того, полузащитник "Арсенала" Герних Мхитарян организовал сразу три гола своей команды в первом же матче в составе "канониров".

Арсенал — Эвертон 5:1

Голы: Рэмси, 6, 19, 74, Косельни, 14, Обамеянг, 37 — Калверт-Льюин, 64

Арсенал: Чех (Оспина, 70) — Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль (Колашинац, 46) — Рэмси (Уилшир, 75), Джака — Мхитарян, Озил, Ивоби — Обамеянг

Эвертон: Пикфорд — Кин (Дэвис, 46), Уильямс, Мангала — Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Мартина — Уолкотт (Калверт-Льюин, 61), Ньяссе (Тосун, 78), Боласи

Предупреждения: Косельни, Мустафи