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Хет-трик из ассистов от Мхитаряна в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (Видео)

Арсенал — Эвертон
23:40 Сб, 3 Февраль 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 26-го тура чемпионата Англии Арсенал - Эвертон 5:1.

Потрясающая игра "канониров" в атаке принесла им разгромную победу над командой Сэма Аллардайса (5:1). Кроме того, полузащитник "Арсенала" Герних Мхитарян организовал сразу три гола своей команды в первом же матче в составе "канониров".

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Арсенал — Эвертон 5:1

Голы: Рэмси, 6, 19, 74, Косельни, 14, Обамеянг, 37 — Калверт-Льюин, 64

Арсенал: Чех (Оспина, 70) — Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль (Колашинац, 46) — Рэмси (Уилшир, 75), Джака — Мхитарян, Озил, Ивоби — Обамеянг

Эвертон: Пикфорд — Кин (Дэвис, 46), Уильямс, Мангала — Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Мартина — Уолкотт (Калверт-Льюин, 61), Ньяссе (Тосун, 78), Боласи 

Предупреждения: Косельни, Мустафи

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