Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом, чтобы получить место в составе

Тренер одной из низших лиг Аргентины ушел в отставку после того, как игрок его команды угрожал ему пистолетом во время тренировки.

Сообщается, что футболист "Escuela Presidente Roca" Цезарь Пагани наставил оружие на своего наставника и начал требовать включить его в стартовый состав.

"Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось", — рассказал As тренер Кристиан Нейра.

Президент федерации футбола Кордовы подтвердил, что специалист покинул свой пост. Он также добавил, что Пагани однажды уже просил знакомого угрожать одноклубнику. Расследованием инцидента занялась полиция.