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Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом, чтобы получить место в составе

Игрок "Escuela Presidente Roca" угрожал тренеру пистолетом
14:31 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Футболист одного из аргентинских клубов очень сильно хотел попасть в стартовый состав своей команды.

Тренер одной из низших лиг Аргентины ушел в отставку после того, как игрок его команды угрожал ему пистолетом во время тренировки.

 

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Сообщается, что футболист "Escuela Presidente Roca" Цезарь Пагани наставил оружие на своего наставника и начал требовать включить его в стартовый состав.

"Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось", — рассказал As тренер Кристиан Нейра.

Президент федерации футбола Кордовы подтвердил, что специалист покинул свой пост. Он также добавил, что Пагани однажды уже просил знакомого угрожать одноклубнику. Расследованием инцидента занялась полиция.

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Новости спорта, Кристиан Нейра, Новости футбола, Футбол, Цезарь Пагани.
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