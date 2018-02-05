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Экс-игрок "Реала": Китай? Я уже заработал достаточно денег

Антонио Кассано
02:17 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано опроверг слухи о продолжении карьеры в Китае.

По мнению опытного футболиста, игроки едут туда только за деньгами.

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Бывший нападающий "Реала", который в 39 раз надевал футболку национальной сборной, остается без работы после того, как летом покинул "Верону".

"Это глупо, я даже не помню название команды, которая якобы хочет меня подписать, - цитирует Кассано Corriere della Sera. - Как по мне, каждый волен выбирать, но я не тот, кто поедет играть в Китай. Туда едут играть ради денег.

Я хочу найти клуб, который будет верить в меня. В противном случае я оставлю это. Однако, если я найду такой клуб, я буду готов. Я готов подписаться бесплатно, потому что я уже заработал достаточно денег".6

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Новости спорта, Антонио Кассано, Новости футбола, ФК Верона, Футбол.
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