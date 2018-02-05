Экс-игрок "Реала": Китай? Я уже заработал достаточно денег

По мнению опытного футболиста, игроки едут туда только за деньгами.

Бывший нападающий "Реала", который в 39 раз надевал футболку национальной сборной, остается без работы после того, как летом покинул "Верону".

"Это глупо, я даже не помню название команды, которая якобы хочет меня подписать, - цитирует Кассано Corriere della Sera. - Как по мне, каждый волен выбирать, но я не тот, кто поедет играть в Китай. Туда едут играть ради денег.

Я хочу найти клуб, который будет верить в меня. В противном случае я оставлю это. Однако, если я найду такой клуб, я буду готов. Я готов подписаться бесплатно, потому что я уже заработал достаточно денег".6