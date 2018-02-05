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Хацкевич посетил матч "Олимпиакос" - АЕК

Александр Хацкевич
14:31 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В 20-м туре греческой Суперлиги будущие соперник "Динамо" в Лиге Европы одержал волевую победу в Пирее.

Пока "Динамо" ведет планомерную подготовку в Испании, АЕК провел очередной матч в чемпионате Греции. Поединок смело можно было назвать центральным в туре, так как встречали вторая и третья команды чемпионата – "Олимпиакос" принимал гостей из Афин.

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Поединок оказался очень насыщенным на события, было показано 8 желтых и 1 красная карточки, а вся развязка случилась в последние 10 минут игры. Сперва, на 81-й минуте, хозяев вперед вывел иранец Карим Ансарифард, но совсем скоро паритет восстановил экс-защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Дмитрий Чигринский. Финальную точку на 90-й минуте поставил нападающий АЕКа Георгиос Гиакумакис, принеся своей команде три очка и переместив ее на вторую строчку в таблице.

Таким образом, набрав 44 балла после 20 матчей, АЕК продолжает бороться за чемпионство с ПАОКом (46 очков). "Олимпиакос", проиграв в очной дуэли, опустился на третье место с 42-мя очками в активе.

Следует отметить, что за игрой с трибун наблюдал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, а с АЕКом киевлянам предстоит сыграть первый матч 1/16 Лиги Европы уже 15 февраля в Афинах.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Лига Европы, Новости футбола, ФК АЕК, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол.
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