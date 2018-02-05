В матче Серии А два гола были забиты прямыми ударами с угловых (Видео)

"Фиалки" оказались сильнее Болоньи, однако эту игру в Италии будут помнить очень долго. Дело в том, что за три минуты зрители увидели два гола прямыми ударами с угловых. Причем от разных команд!

Болонья – Фиорентина 1:2

Голы: Верету, 41 — Пульгар, 44, Кьеза, 71

Болонья: Миранте — Масина, Хеландер, Де Мео, Мбайе — Донса (Ди Франческо, 76), Пульгар, Поли (Авенатти, 85), Джемаили, Паласио — Дестро (Орсолини, 68).

Фиорентина: Спортьелло — Лорини (Бруну Гашпар, 46), Миленкович, Астори, Бираги — Бенасси, Верету, Жил Диаш (Витор Уго, 79) — Бадель, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 68)

Предупреждения: Мбайе , Бираги, Поли.