В матче Серии А два гола были забиты прямыми ударами с угловых (Видео)
Новости спорта: Видеообзор матча Серии А Болонья — Фиорентина (1:2).
"Фиалки" оказались сильнее Болоньи, однако эту игру в Италии будут помнить очень долго. Дело в том, что за три минуты зрители увидели два гола прямыми ударами с угловых. Причем от разных команд!
Болонья – Фиорентина 1:2
Голы: Верету, 41 — Пульгар, 44, Кьеза, 71
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Болонья: Миранте — Масина, Хеландер, Де Мео, Мбайе — Донса (Ди Франческо, 76), Пульгар, Поли (Авенатти, 85), Джемаили, Паласио — Дестро (Орсолини, 68).
Фиорентина: Спортьелло — Лорини (Бруну Гашпар, 46), Миленкович, Астори, Бираги — Бенасси, Верету, Жил Диаш (Витор Уго, 79) — Бадель, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 68)
Предупреждения: Мбайе , Бираги, Поли.