Один из лидеров "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити"

В январское трансферное окно интерес к 24-летнему бразильцу проявляли как Горожане, так и их земляки из Манчестер Юнайтед.

Длительное время фаворитом трансферной гонки за Фреда считался Манчестер Сити, но в конце работы зимнего трансферного окна появилась информация о том, что Красные дьяволы могут перехватить талантливого бразильца. В итоге договориться с Шахтером не удалось никому и до лета Фред останется игроком украинской команды.

Ожидается, что соперничество между манчестерскими грандами за Фреда продолжится летом, однако Teamtalk.com информирует, что сам Фред уже определился с желанием продолжить карьеру в стане Горожан и якобы дал соответствующее обещание менеджеру этого клуба Хосепу Гвардиоле.