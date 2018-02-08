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Один из лидеров "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити"

Фред
01:40 Сегодня Телеграф
shahta.org

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Фред пообещал менеджеру Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле, что переберется под его "крыло".

В январское трансферное окно интерес к 24-летнему бразильцу проявляли как Горожане, так и их земляки из Манчестер Юнайтед.

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Длительное время фаворитом трансферной гонки за Фреда считался Манчестер Сити, но в конце работы зимнего трансферного окна появилась информация о том, что Красные дьяволы могут перехватить талантливого бразильца. В итоге договориться с Шахтером не удалось никому и до лета Фред останется игроком украинской команды.

Ожидается, что соперничество между манчестерскими грандами за Фреда продолжится летом, однако Teamtalk.com информирует, что сам Фред уже определился с желанием продолжить карьеру в стане Горожан и якобы дал соответствующее обещание менеджеру этого клуба Хосепу Гвардиоле.

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