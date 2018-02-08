Роналду: Я не могу делать определенные вещи, которые делал в 20 лет

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение, что с годами он был вынужден изменить свой подход к тренировкам, чтобы оставаться на высоком уровне.

"У меня много амбиций. Думаю, каждый должен гнаться за своей мечтой. Я погнался за своей и продолжаю идти вперёд, прогрессировать и добиваться большего. С точки зрения личной жизни сейчас всё великолепно. Моя семья растёт, а я доволен своей жизнью. С профессиональной точки зрения я провёл два очень хороших года. Мы выиграли титулы и с клубом, и со сборной. Чувствую, что смогу играть на высоком уровне ещё несколько лет.

Жизнь – это постоянные вызовы на всех уровнях. Она очень интересная, особенно у спортсменов. Стараюсь быть на пике своей формы, поскольку это очень важно в моей профессии. Мне нужно быть всегда готовым на 100%, и я отношусь к этому очень серьёзно. Сейчас уже не делаю того же, что и 10 лет назад. Чтобы оставаться на высоком уровне, приходится чем-то жертвовать. Очевидно, что я не могу делать определённые вещи, которые делал в 20 лет. Всегда приходится искать баланс. Даже маленькие детали имеют значение", — цитирует 33-летнего Роналду Marca со ссылкой на его интервью журналу GQ.