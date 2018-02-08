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Форвард "Барселоны" Дембеле должен вернуться к матчам с "Челси"

Усман Дембеле
15:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что нападающий Усман Дембеле будет здоров ко встречам с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард должен приступить к полноценным тренировкам на следующей неделе.

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Француз травмировал подколенное сухожилие в январе, из-за чего был вынужден пропустить около месяца. У Дембеле это повреждение случилось меньше чем через две недели после того, как он восстановился от более серьёзной травмы подколенного сухожилия. Из-за первого повреждения он пропустил около четырёх месяцев после своего перехода из дортмундской "Боруссии" прошлым летом.

Дембеле не сыграет во втором полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии" 8 февраля, но должен вернуться к игре Примеры против "Эйбара" 17 февраля. Через три дня после этого сине-гранатовых ожидает поединок с "Челси" в Лиге чемпионов.

"С Дембеле всё в порядке. Он приступил к тренировкам. Надеюсь, он вернётся в команду на следующей неделе", — цитирует Вальверде интернет-портал Goal.

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Новости спорта, Новости футбола, Усман Дембеле, ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде.
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